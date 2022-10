Iran | le proteste continuano e coinvolgono anche i lavoratori del petrolio | diversi scioperi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), ledopo la morte di Mahsa Amini. In quasi tutto il paese migliaia di persone scendono in strada per manifestare in modo molto evidente e forte. Nelle ultime ore si sono fermatidiverse categorie di, leInlenon si fermano, anzi incalzano. L’Autorità giudiziaria ha incriminato più di 120 persone per ledopo la morte di Mahsa Amini. L’autorità ha annunciato “l’incriminazione di 60 persone” a Teheran e di altre 65 nella provincia meridionale di Hormozgan, arrestate durante “recenti disordini”, ha dichiarato Mizan Online, il sito web della magistraturaiana. “Credo sia arrivato il momento di ...