In carcere a 85 anni | ha occupato una casa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Da circa due settimane una donna di 85è detenuta presso ildi San Vittore a Milano. Lo rende noto Antigone, precisando che “la sua condanna definitiva è di soli 8 mesi, scaturita dall’occupazione abusiva di un alloggio. Nonostante il reato non sia di grande pericolosità sociale e la pena comminata di brevissima durata, la donna è stata tuttavia condotta neldel capoluogo lombardo. Ad aggravare la situazione il fatto che la signora non è autosufficiente, richiedendo perciò un’assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori. Fino ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti dell’istituto e un’istanza di scarcerazione, la signora si trova ancora ristretta nell’istituto”. “La vicenda – sottolinea Valeria Verdolini, responsabile della sede lombarda di ...

