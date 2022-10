Hutter | «Come far tornare Jovic quello di un tempo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Adi, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del momento di Luka: le dichiarazioni sull’attaccante Sul Corriere dello Sport parla Adi Hütter, allenatore dell’Eintracht Francoforte. Con luifece una grande annata nel 2018-19 ed è quindi la persona più indicata per fornire qualche spunto per spiegare il momento molto complicato del centravanti della Fiorentina. Anchecontro la Lazio è stato tra i più negativi nell’11 schierato da Vincenzo Italiano. L’AUTOSTIMA – «Il segreto fu tutto nel cambio del suo atteggiamento in campo. Risolti i problemi tra di noi, dopo il primo gol Luka prese a segnare a raffica sia in Bundesliga che in Europa League, dove ci trascinò fino alle semifinali. Più faceva rete e più cresceva in autostima. A dire il vero il nostro sistema di gioco era anche il top per lui: i compagni lo ...