Enzo Gragnaniello | infarto subito dopo il concerto | operato nella notte

Grande spavento per. Dopo il concerto a Camigliano, nel Casertano, il chitarrista napoletano si è sentito male ed è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale di Caserta per una crisi cardiaca. Iva ...Il cantautore si è sentito male al termine di un'esibizione a Camigliano. Gli è stato impiantato uno stent ...Si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Caserta Enzo Gragnanielo ... ma la situazione al momento sarebbe sotto controllo. Gragnaniello aveva appena finito l'esibizione con ...Il cantautore si è sentito male al termine di un'esibizione a Camigliano. Gli è stato impiantato uno stent cardiaco ...