Enrico Letta (Pd) domani alla manifestazione contro la guerra e a sostegno delle donne in Iran

, manifesterà domani contro la guerra in Ucraina e a sostegno della battaglia delle donne in Iran. Due appuntamenti che si svolgeranno davanti alle Ambasciate della Repubblica islamica ...Sembra quasi uno scherzo eppure a leggere Repubblica il Pd diavrebbe battuto sul tempo il Movimento cinque stelle di Giuseppe Conte sul campo del pacifismo. Facciamo finta di nulla su tutte le ultime posizioni prese in casa dem, lasciamo perdere le ...Il caro bollette di luce e gas sta spingendo i politici a pensare a manovre e piani. È stato presentato il piano per ridurre i costi del 50%.Clemente Mastella: “Giorgia Meloni sarà guardata a vista sia in Italia che in Europa, di ogni errore fatto pagherà le conseguenze" ...