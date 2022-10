Orizzonte Scuola

Il debito ammonterebbe a circa 2mila euro,perché è stato lanciato il progetto "Lasospesa": esso consiste in una raccolta fondi diffusa finalizzata a sostenere i pasti dell'anno ...Inaugurata nel cuore di Assisi in concomitanza con le celebrazioni per i due anni dalla ... Ecco la “mensa sospesa”: una colletta per chi non può permettersela Al momento potrà accogliere una trentina di persone, tra bisognosi e pellegrini che cercano un punto di appoggio per consumare il pasto, e sarà aperta solo a pranzo, ma il desiderio è quello di amplia ...Il Comune di Siena ha fatto partire l’iter per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Siena”, dopo la costituzione, con delibera ...