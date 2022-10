Crash Bandicoot 4 | It’s About Time arriva su Steam | ecco la data d’uscita

Nel frattempo però, lo sapevate che4 It's About Time ha una data di uscita ufficiale su Steam Qui il nostro articolo dedicato. Tags EA Sports4: It's About Time è finalmente in dirotta di arrivo su Steam dopo aver trascorso un anno su PC, disponibile esclusivamente sul launcher Battle.net . L'annuncio è ufficiale ed arriva ...Nelle scorse ore, Activision Blizzard ha annunciato la data d’uscita per la versione Steam di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, dopo un anno di esclusività per il launcher di Battle.net: scopriamo ...Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà presto su Steam | Il platform 3D di Toys for Bob non sarà più prerogativa di Battle.net.