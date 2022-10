Cacio e pepe | Antonella Clerici svela un segreto fondamentale per la buona riuscita del piatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)in una puntata di È Sempre Mezzogiorno, ha rivelato insieme a uno dei suoi cuochi unper l'ottimadi uno dei piatti più amati dagli italiani: la pasta. I piatti tipici della tradizione romana sono sempre più richiesti e cucinati dagli italiani. Lae la carbonara rappresentano i cardini, insieme anche all'amatriciana, di una cucina povera ma estremamente gustosa e ricca allo stesso tempo, di storia e cultura. In molti hanno ormai riprodotto sul web e il piccolo schermo, la ricetta della pasta composta principalmente da soli tre ingredienti: pasta,e pecorino. Nonostante appaia come estremamente facile da realizzare, in realtà molto spesso si ...