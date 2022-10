(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi l'ultimo consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi ha finalmente dato il via libera al disegno di legge delega per il rafforzamento degl interventi di assistenza aglinon autosufficienti". Lo dice Dario, senatore del Pd. "Ladelle politiche sulla noncostituisce un provvedimento assai importante, scaturito da un dialogo prolungato e intenso tra l'esecutivo e le parti sociali, e che ha visto i sindacati dei pensionati, il Terzo Settore e le associazioni del patto per la nonsvolgere un ruolo prezioso e meritorio -prosegue-. L'approvazione della norma in consiglio dei ministri è senza dubbio un fatto estremamente significativo ma è anche vero che rappresenta solo il primo passo". "Adesso occorre ...

La Svolta

Ce l'ha fatta invece (e giustamente) il nostro Massimo Cantini, che firma i sontuosi ...di Goya da parte di un ex tassista che voleva sensibilizzare il Governo sul sostegno ai più) e ...Ce l'ha fatta invece (e giustamente) il nostro Massimo Cantini, che firma i sontuosi ...di Goya da parte di un ex tassista che voleva sensibilizzare il Governo sul sostegno ai più) e ... Ultimo'ora: Anziani: Parrini (Pd), 'nuovo governo si impegni per iter veloce riforma non autosufficienza' Roma, 12 ott (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi l’ultimo consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi ha finalmente dato il via libera al disegno di legge delega per il rafforzamento degl intervent ...