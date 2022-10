Ajax | Schreuder | «La migliore squadra che ho affrontato negli ultimi anni»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole del tecnico dell’dopo la sconfitta con il Napoli: «Abbiamo giocato da, è stata una bella partite, loro sono stati bravi» Alfred, tecnico dell’ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Congratulazioni al Napoli prima di tutto, è davvero un’ottimaanche se noi abbiamo reagito bene rispetto all’andata. Abbiamo giocato da, è stata una delle partite più belle, ma loro sono stati bravi ed hanno trovato grandi gol. Dovevamo segnare nel primo tempo, peccato per il 4-2, il 3-3 era vicino, ma non si può subire quel quarto gol». NAPOLI SUPERIORE – «No, abbiamo avuto le nostre occasioni, nel primo tempo con Kudus, anche loro ci temevano un po’, ma il 4-2 di Osimhen che aveva grande ...