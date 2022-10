Agenzia askanews

Sono già più di tremila le presenze degli spettatori sulle tribune di Palazzo Wanny, a, per l'Open di tennis. Dopo l'exploit di domenica con più di 1600 persone che hanno seguito la seconda giornata delle qualificazioni, anche lunedì sono stati più di mille gli appassionati ...... poi ha sprecato due match point sul 5 - 4 al 2°- Sono già più di tremila le presenze degli spettatori sulle tribune di Palazzo Wanny per l'"Open", Atp 250 da 612 mila euro ... UniCredit Firenze Open: oggi in campo i fratelli Berrettini in doppio Roma, 11 ott. (askanews) - Sono già più di tremila le presenze degli spettatori sulle tribune di Palazzo Wanny, a Firenze, per l'UniCredit ...L'azzurro ha vinto il primo parziale, poi ha sprecato due match point sul 5-4 al 2° FIRENZE (ITALPRESS) - Sono già più di tremila le presenze ...