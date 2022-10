Ultraleggero precipita in Salento | un morto

Secondo le prime informazioni, la persona alla guida del velivolo sarebbe deceduto nell'impatto per le gravissime ustioni , bruciato vivo dalle fiamme sprigionate dopo che l'si è ...Un aereoè precipitato poco fa in una cava a Seclì (Lecce). A quanto si apprende il pilota è morto carbonizzato dalle fiamme che si sono sprigionate nell'impatto. Sul posto di stanno recando i ...Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco subito dopo l'impatto con la roccia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto ...Un ultraleggero si schianta in una cava ed il pilota muore carbonizzato. È il bilancio del drammatico incidente aereo avvenuto in tarda mattinata nei cieli del Salento. La tragedia si è verificata nel ...