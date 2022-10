Ucraina | il grido di pace del Papa | di Macron e Mattarella

... quella in, insieme ad altri, numerosi, conflitti che interessano tante nazioni del mondo. ... Il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo: "La pace è soffocata daldella ...... non è ascoltato, perché la pace in, in Africa, in Medio Oriente e nell'America Latina è soffocata dai conflitti. "Attraverso l'incontro si spera che la pace possa esprimere il suofra ...Roma, 11 ott. (askanews) - Ad aprire il summit per la pace promosso da Sant'Egidio e intitolato quest'anno 'Il grido della pace' saranno ...Sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Niger Mohamed Bazoum ad aprire quest’anno l’incontro interreligioso “Il grido della ..