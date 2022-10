“TUTTO COMBINATO?” | IL CORRIERE INSINUA COSE SU BALLANDO | FURIA LUCARELLI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 11 ottobre 2022) Viene giù! Non bastava la lite tra Iva Zanicchi e Selvaggiacon le Stelle e Domenica In finiscono nel mirino deldella Sera, precisamente del “senatore” dei critici televisivi, Aldo Grasso, che non ha mai avuto particolare simpatia per Milly Carlucci e Mara Venier. E nell’ultimo editoriale lancia dei siluri all’indirizzo delle due popolari trasmissioni di Rai1. Non trovavo le parole per dire quanto fosse noiosa e insulsa la tv che si nutre solo di sé stessa; per questo ho seguito Domenica in quando stava parlando dicon le stelle con gli inevitabili highlights della sera prima. Non so come esprimere la mia avversione per le giurie televisive (specie quelle con le palette); per questo mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva ...