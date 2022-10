Turiste belghe uccise dal pirata della strada | Wibe era orfana e incinta | l’investitore un pregiudicato

(Di martedì 11 ottobre 2022) Aveva già dovuto sopportare troppi dolori. Così giovane, sempre sorridente sui social, ma con un passato ingombrante sulle spalle:Bijls, una dellemorte a Roma sabato scorso, falciata da un’auto, aveva dovuto superare la morte dei genitori. Prima la mamma sette anni fa per un brutto male, poi il papà lo scorso anno per un incidente. Lei, però, aveva cercato con tutte le sue forze di rialzarsi, di andare avanti, di guardare il lato positivovita. E un’altra vita stava per nascere dentro di lei: la giovane 25enne aspettava un figlio, era incinta ed era pronta a scrivere un altro capitolo. Ma il destino è stato crudele:, insieme all’amica Jessy, è stata uccisa, travolta da un’auto, che anziché fermarsi ha proseguito dritto. Come se nulla fosse ...

