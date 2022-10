Sondaggio Swg | Fratelli d’Italia cresce di quasi un punto a settimana e vola al 27 | 5 5Stelle a un passo dal Pd

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ancora in crescita. Ulteriore calo del Pd di Letta a mezzodai 5Stelli guidati da Conte. Lo rileva un ultimissimoRadar-Swg sulle intenzioni di voto a poco più di 15 giorni dall’esito delle urne. Che hanno decretato la vittoria del partito di Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo governo di centrodestra. Sfogliando le tabell delsi scopre cheraggiunge quota 27,5%. Seguono i dem con il 17,5% tallonati daiche si piazzano al 17%. Dietro ancora la Lega all’8,3%, Azione-Iv all’8% che supera di misura Forza Italia quotata al 7,4%. Infine Verdi-Sinistra al 3,8% e Più Europa al 3,1%. Swg:tocca il 27,5%, in calo il Pd al ...

Tra astenuti e "non si esprime" il dato complessivo raggiunto è quantificato nel 32% degli elettori rispondenti al. Romano Prodi/ "Sciogliere il mio Pd sarebbe un suicidio. Su Letta..." ...A sostenerlo è il report su undieffettuato tra il 3 e il ottobre. "Per quanto riguarda gli incarichi di governo - si legge ancora nella nota di- appare significativo il fatto ... Il sondaggio politico di lunedì 10 ottobre 2022 Roma, 11 ot. (Adnkronos) - Per il 64% degli elettori di centrodestra il nuovo governo dovrebbe avere solo qualche ministro tecnico. E' quanto emerge da un sondaggio Radar-Swg. E sempre tra ...