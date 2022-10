Meloni non cede su Senato a La Russa | ma vera tensione è su governo

Altreconomia

Ma il corollario, meno ufficiale, fatto recapitare aè che se vuole Giorgetti in quel ruolopuò comunque considerarlo in quota Lega. Insomma, i nomi della squadra li vuole fare Matteo ...... alcuni titoli che includevano virgolettati attribuiti a Giorgia, riguardanti le trattative ... Matteo Salvini, che secondo i titolisarebbe gradito all'interno della squadra di governo. É ... "Un 'tecnico' all'Economia": perché il governo Meloni non discuterà le ricette europee Il nuovo governo preannuncia grossi cambiamenti sul fronte Superbonus 110%. Ecco cosa ha in mente Giorgia Meloni: bisogna affrettarsi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-84ad7370-3a39-4a14-8dfc-be701b17d4 ...