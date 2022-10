Macron al Quirinale e a Sant’Egidio è un interesse strategico francese

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 27 settembre la Comunità diha inviato gli inviti per l’incontro internazionale organizzato dal 23 al 25 ottobre dal titolo “Il grido della pace. Religioni del mondo in dialogo”. Presenti annunciati all’evento, il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e l’omologo, Emmanuel. I due si vedranno all’auditorium “La Nuvola” di Roma, ma la presenza dinella capitaleè parte di una visita che passerà anche da una colazione ale incontri istituzionali. Incontri che si tengono anche nel quadro del trattato Italia-Francia siglato il 26 novembre 2021, e che per Roma arriveranno in giorni particolari. Durante il prossimo fine settimana potremmo essere infatti nei giorni decisivi per il nuovo governo italiano (è presumibile ...