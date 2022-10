LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Alice Bellandi di slancio al terzo turno A breve toccherà a Giorgia Stangherlin

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:26 Proseguono gli incontri di secondofemminili. Avanzano Yoon (KOR) e Bohem (GER). 9:22 IPPON! IPPON! IPPON! Bastano 30 secondi alla lombarda per chiudere l’incontro.mette a segno un osaekomi perfetto, immobilizzando in terra l’avversaria. Ottimo avvio del suo Mondiale, e soprattutto tante energie preservate per il prossimo. Affronterà Wagner, che non ha brillato nel match precedente. 9:20shido per Ausma, che sfiora solamente l’impresa. Avanza alWagner. Sul tatami 1 è arrivato finalmente il momento di, che sfida Narmukhamedova (KGZ). 9:17 A sorpresa l’olandese Ausma trascina al golden score la tedesca Wagner, testa di ...