La Juventus si aggrappa a Di Maria contro il Maccabi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Solo i tre punti. Lavola in Israele,ilHaifa, per la prima giornata di ritorno del girone di Champions League con un solo obiettivo, la vittoria per provare a tenere viva la speranza di qualificazione agli ottavi. I bianconeri, secondo gli esperti SisalTipster, partono ampiamente favoriti con il 53% di chance di successo, più del doppio rispetto ai padroni di casa, vincenti al 22%, con il restante 25% per il pareggio che, per i bianconeri, equivarrebbe a una mezza condanna. Nei primi tre match, ilha sempre subito gol nella ripresa: ecco quindi che vedere laa segno nella seconda parte di gara è dato al 63%. Il VAR è stato tra i protagonisti nella gara di andata annullando il gol di Vlahovic: le possibilità che venga di nuovo chiamato in causa sono del 25%. ...

