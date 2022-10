Kiev | La Russia vuole riportarci ai tempi di Hitler

Nuovo raid russi a Zaporizhzia, allerta generale nell'area. Onu e Biden condannano gli attacchi adefinendoli 'brutali e inaccettabili'. Mosca: 'La Nato punta a ...Anche la Cina esprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del conflitto trae Ucraina, ... Le sirene antiaeree sono tornate a risuonare questa mattina ae in tutta l'Ucraina: lo ...(Yahoo Notizie) Ha elogiato la forza, il coraggio e la resistenza del popolo ucraino nel resistere alla guerra di aggressione della Russia e sta con loro in ferma solidarietà. L’Alto rappresentante ha ...Leopoli è di nuovo senza elettricità. La Cina ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi del conflitto, che hanno visto le truppe di Mosca colpire Kiev e causare la morte di 19 persone. La Tur ...