Juve | è notte fonda anche in Champions E Allegri perde Di Maria

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lacade per 2-0 sotto i colpi del Maccabi Haifa e ora rischia seriamente di non qualificarsi agli ottavi dimail terzo posto è in pericolo

Per lafonda. Al 45' ci prova Vlahovic con un gran colpo di testa ma Cohen si oppone bene e si va al riposo sul 2 - 0. Nella ripresa Allegri mette in campo Kostic e Locatelli al posto di ...Disastro Champions per la: la squadra di Allegri è stata sconfitta 2 - 0 ad Haifa dal Maccabi nella quarta giornata del gruppo H, e ora l'eliminazione è un rischio molto concreto. La Juventus è infatti ferma a quota tre, ...HAIFA (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ notte fonda in casa Juventus. Al Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, i bianconeri sono stati ...È notte fonda per Allegri. La Juventus perde 2-0 contro il Maccabi Haifa e la possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale in Champions League è sempre più un miraggio, in attesa della sfida ...