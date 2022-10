Guerra Russia-Ucraina | Zelensky al G7 | “Non può esserci dialogo con Putin” Draghi | “Obiettivo sia pace giusta per Kiev” Il Cremlino apre a incontro con Biden al G20 Stoltenberg | la prossima settimana esercitazioni Nato

RaiNews

- - > . Il giorno 230 dellavede una dura presa di posizione del G7 contro ladopo la pioggia di fuoco che si abbattuta sulla capitale e su altre città ucraine, provocando decine di vittime e di feriti e mettendo ...Nato si esercita allanucleare con l'operazione Steadfast Noon, l'avvertimento a Putin Nato, ...avrebbe mostrato un indebolimento dell'impegno degli Stati Uniti a difendere l'Europa dallaGINEVRA (AFP) - Il capo dell'Agenzia meteorologica delle Nazioni Unite ha affermato che la guerra in Ucraina "può essere vista come una benedizione" dal ...I potenti della terra non fermeranno l’escalation perché non intendono altra lingua che quella della Realpolitik, in cui non c’è ombra di spirito, cioè di memoria, giustizia e pietà.