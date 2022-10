Cara Giorgia | da che parte stai?

(Di martedì 11 ottobre 2022)Meloni – quando andrà a Palazzo Chigi – troverà pochi soldi e tanti, ma tanti debiti che vanno a sommarsi al caro bollette, al caro vita e alla perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni. Pertanto, la premier in pectore, si troverà a fare i conti non solo con la guerra in Ucraina

Un centro destra da sempre critico nei confronti della misura tantoai grillini. A breveMeloni sarà chiamata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a formare un nuovo ...Meloni, davvero vogliamo - come Italia - assecondare Zelensky nei suoi piani di guerra alla Russia, concretizzatisi con la distruzione del ponte di Kerch, con attentati omicidi in stile ... Cara Giorgia, ero già orgogliosa di essere italiana Cara Giorgia, passata la sbornia delle elezioni, grazie alle quali sei stata la protagonista assoluta, avrai capito di avere firmato una cambiale con gli italiani, e non solo con loro. Una cambiale in ...Per Briatore il reddito di cittadinanza è sbagliato, non puoi avere ragazzi di 23 o di 24 anni che stanno senza lavorare.