Calcio | Verona | l' allenatore Cioffi sollevato dall' incarico

(Di martedì 11 ottobre 2022), 11 ott. - (Adnkronos) - Gabrielenon è più l'del. Lo annuncia il club scaligero con una nota sul proprio sito ufficiale. "HellasFC comunica di averGabrieledidella Prima Squadra. Il Club ringrazia mistere il suo staff per il lavoro svolto".

