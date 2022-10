(Di martedì 11 ottobre 2022) Elonha parlato direttamente con il presidente russo Vladimirdi twittare, la settimana scorsa, la sua proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha rivelato il politologo Usa,...

Agenzia ANSA

Elonha parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di twittare, la settimana ... Lo ha rivelato il politologo Usa, Ian, in una newsletter agli abbonati di Eurasia ...Secondo, Putin avrebbe detto ache questi obiettivi "saranno raggiunti in qualsiasi condizione", ventilando la possibilità di un ricorso alle armi nucleari in caso di "invasione" della ... Bremmer, Musk parlò con Putin prima del tweet su piano pace - Europa (ANSA) - WASHINGTON, 11 OTT - Elon Musk ha parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di twittare, la settimana scorsa, la sua proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ...