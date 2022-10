Accessori moda | i trend Autunno Inverno

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 11 ottobre 2022) Life&People.it Malgrado un clima ancora altalenante, ci stiamo addentrando nel periodo più freddo dell’anno, con le ultime due stagioni alle porte. Come sempre le tantissime sfilate andate in scena negli ultimi mesi nelle rispettive fashion week hanno fatto emergere di fatto ipiù caldi. E visto che spesso nella fase invernale non sono soltanto i vestiti a dettare legge, passiamo in rassegna i principalidell’2022-2023. Uno sguardo generale Alcuni pezzi li abbiamo già apprezzati negli scorsi anni e negli scorsi mesi, altri invece saranno anche tutto sommato una novità. In tal senso sembra riconfermarsi l’iconico passamontagna creato da Gucci nella passata stagione, così come gli stivali alla cavallerizza proposti da Bottega Veneta; ma in tema di scarpe, se ...