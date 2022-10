Zeppieri-Celikbilek in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Firenze 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giuliose la vedrà contro Altugnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il giovane romano ha ottenuto la wild card originariamente destinata a Luca Nardi, costretto a dare forfait dall’appuntamento toscano per via di un piccolo stiramento rimediato ad Astana nel match di ottavi di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Con il qualificato turco non ci sono precedenti da registrare., infatti, è dovuto passare per i meandri del tabellone cadetto. Qui è riuscito a cogliere due successi in due set davvero molto interessanti. Prima ha sconfitto il temibile russo Roman Safiullin e poi ha lasciato solamente cinque giochi ad Andrea Vavassori. Secondo i bookmakers, la sfida consi preannuncia molto equilibrata ed aperta, ...