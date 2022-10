Zelensky | russi stanno cercando di spazzarci via

Ma l'Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui", ha detto il presidente ucraino Volodymyrdopo gli attacchiin tutto il Paese. .Sono almeno cinque le vittime e 24 i feriti provocati dai bombardamentidi questa mattina su Kiev. "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della ...ucraino Volodymyr...Diverse esplosioni hanno colpito obiettivi civili a Kiev e in altre città dell’Ucraina. L’attacco arriva dopo l’esplosione del ponte in Crimea."La mattina è difficile. Decine di missili, Shahid iraniani. L'obiettivo sono le strutture energetiche del Paese. Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, ...