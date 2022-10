Wta Cluj-Napoca 2022 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 11 ottobre

... le atlete ancora in corsa per le Finals erano impegnate nel500 di Ostrava. Tuttavia, sono ... La prossima settimana ci saranno in palio 470 al San Diego Open e 280 punti a- Napoca. I giochi ...Sia Bronzetti che Paolini questa settimana sono impegnate nel250 di- Napoca, in Romania. Due posti in meno anche per Elisabetta Cocciaretto , ora numero 92 ma sempre in zona primato ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2022 della giornata di martedì 11 ottobre. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno la statunitense Li e la russa Potapov ...Tennis - ATP, Flash, Interviste, Video | "Per adesso accontentiamoci di questo torneo '250' e godiamocelo" afferma Chiaiese, ai microfoni di Ubitennis ...