Udinese | Pozzo | «Scudetto? Dovesse arrivare non lo butto via ma siamo realisti Vogliamo continuare a stupire»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giampaolo, patron dell’, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai in merito alla stagione della squadra, patron dell’, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai in merito alla stagione della squadra. Le sue dichiarazioni:– «Dopo nove partite posdire che la squadra c’è e c’è anche un grande allenatore. Pospensare a un futuro, non da, ma un ottimo campionato. Le prove sono convincenti. Obiettivo? Vincere il più possibile e poi alla fine si faranno i conti. Poi selonon lovia (ride n.d.r.). A parte gli scherzi...

Udinese Blog

... fischiato in modo assordante alla Dacia Arena, significa non aver capito nulla di questa. ... E se il girone di andata, dovesse concludersi con questa media punti, la famigliapunterà a ...Questa è una piazza a cui voglio tanto bene perché è stata l'a portarmi in Italia e aprirmi le porte ad un campionato come questo. E' una squadra a cui devo tanto, ringrazio i'. Pozzo: "Lotta al vertice C'è anche l'Udinese" | Udinese Blog Luis Muriel a cuore aperto: il messaggio emoziona i tifosi. Dichiarazioni di grande impatto del 31enne attaccante colombiano dell'Atalanta ...Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai in merito alla stagione della squadra Pozzo, patron dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Anc ...