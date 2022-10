Ucraina | Mattarella “L’Europa è un bersaglio di questa guerra”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “è undi. Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Secondamondiale e delle dittature che l’hanno provocata. Anche per questoha il dovere di una risposta unitaria e coerente. Ne è stata all’altezza con le sanzioni economiche alla Russia, con il sostegno alla resistenza dell’e ai bisogni materiali della sua popolazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del lavoro”.“Vediamo, tuttavia, che la nostra Europa fatica a esprimere una politica di solidarietà e di coesione sulle conseguenze ...

