Ucraina | forti esplosioni a Kiev | morti e feriti

La Bulgaria, dove quasi la metà della popolazione hasentimenti filorussi, sta affrontando un'... un ex aviatore e generale della Nato, che non è disposto a sostenere l'con armi o con l'...Stamattina udite treesplosioni a Kiev . Il presidente russo Vladimir Putin ha convocato per oggi il suo consiglio ...battuta d'arresto per la Russia mentre le sue forze lottano in. Il ...Una serie di esplosioni sono avvenute al centro della capitale ucraina Kiev. «Diverse esplosioni nel quartere di Shevchenkiv», ha scritto il sindaco Vitaly Klitschko. Diverse forti detonazioni sono st ...Almeno tre forti detonazioni nel centro di Kiev alle 8.15 locali (7.15 in Italia) nel quartere di Shevchenkiv, area centrale nella città ucraina. E' quanto ha confermato il sindaco Vitaly Klitschko ...