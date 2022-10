Tiro a volo | Mondiali 2022 | Diana Bacosi e Gabriele Rossetti sono d’argento nello skeet a coppie miste!

(Di lunedì 10 ottobre 2022)(Italia 1) hanno conquistato la medagliamiste, nuova specialità olimpica, aidi. Gli azzurri sidovuti arrendere a Gran Bretagna 1 nella finale andata in scena ad Osijek, Croazia, mentre i bronzifiniti al collo di Francia 1 e Kazakistan 2. Trionfo per la coppia composta da Ben Llewellin ed Amber Hill, la quale supera in una sfida tiratissima e decisa all’ultima serie il duo azzurro, sconfitto al termine delle cinque serie previste con lo score di 7-3. Inizio equilibrato, con il 7-7 che porta un punto a testa, poi i britannici conquistano la seconda ...

A proposito Bronze Medal Match, gli incontri che precederanno la finalissima per il titolo mondiale, vedranno sfidarsi Stati Uniti e Francia e, appunto, Kazakistan e Gran Bretagna 2. Nulla da fare ...All'8' Gerevini innesca Tripoli che prova ilal. La palla va alta, ma l'arbitro aveva fischiato per una posizione irregolare. Al 14' calcio di punizione per il Fossano, Gerevini allontana. ...Siamo volati a Rust per provare con mano Park Beyond, il gestionale di parchi divertimento di Limbic e Bandai Namco.Nel pomeriggio di ieri, domenica 9 ottobre, un equipaggio della Squadra Volante, su segnalazione della Centrale Operativa, è intervenuta per una violenta ...