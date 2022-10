Selvaggia Lucarelli accetta le scuse di Iva Zanicchi che le aveva dato della ‘tr*ia’ | ma precisa | “Che dica che non l’ha detto con cattiveria mi preoccupa perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A Da noi… a ruota libera è anin onda il confronto trae Iva, dopo lo sgradevole episodio avvenuto durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. La cantante, delusa per lo zero ricevuto dalla giornalista, sfogandosi con Samuel Peron, il suo maestro,chiamata tro*a pensando di avere il microfono spento. Lasi trovava dietro le quinte, ma il brutto termine ha riecheggiato fino allo studio, mentre sulla pista da ballo si esibiva Ema Stokholma. Nel programma condotto da Francesca Fialdini, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha fatto mea culpa: Sono molto emotiva, assomiglio a mio padre. Io quando ho un dispiacere o una cosa che mi turba non dormo. Ho passato la notte in bianco. Si vede no? La ruga, l’occhiaia. Mi aspettavo dei voti ...