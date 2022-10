Salernitana calcio | Iervolino | Avanti con Nicola Ribery sarà un dirigente della società

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Daniloha un’idea ben chiara di futuro: costruire la salvezzaoggi, passo dopo passo e soffrendo il meno possibile, per poi alzare l’asticella domani. Senza mai fare il passo più lungogamba, s’intende. Il presidente del club campano ne ha parlato durante la puntata de ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, partendo dalla vittoria di ieri contro il Verona che ha calmato le acque dopo il brutto ko contro il Sassuolo. “Ci voleva – le sue parole durante l’intervista con il conduttore Emilio Mancuso e l’opinionista Xavier Jacobelli – abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e una coesione che mancava. Due giocatori straordinari come Piatek e Dia hanno fatto la differenza. Col Sassuolo avevamo sofferto, ma non c’era nessuna crisi e non abbiamo mai pensato di licenziare o di ...

