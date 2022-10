Pozzo “Se arriva lo scudetto non lo butto via”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo nove partite, tutte fatte in forma convincente, possiamo dire che la squadra c'è, e c'è anche un grande allenatore. Possiamo pensare, se non allo, ad un ottimo campionato: le potenzialità dimostrate sono convincenti”. L'Udinese è la vera rivelazione di questo inizio di campionato e il suo patron, Giampaolo, si gode il momento dei bianconeri, che da 27 anni militano in Serie A e che potrebbero restare nei piani alti della classifica sino alla fine. “Il nostro vero obiettivo è vincere il più possibile per fare i conti alla fine – sottolinea ancora– Selonon lovia, sarebbe una cosa incredibile ma sono realista: la squadra ha le qualità per fare bene e non ha rubato nulla. Anzi, ha avuto più episodi sfortunati come ...