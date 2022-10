Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano una ciocca di capelli per le donne iraniane | VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un gesto simbolico, un segno di vicinanza a quelleche da settimane manifestano (con le proteste di piazza sedate con la violenza, gli arresti e le uccisioni) dopo quanto accaduto alla giovane Mahsa Amini, morta in un commissariato dopo esser stata massacrata dalla polizia iraniana per aver “indossato male il velo in pubblico”. E così, anchehanno deciso di partecipare a questa mobilitazione simbolica, tagliandosi unadiin diretta televisiva., laditagliata per leA spiegare le motivazioni di questo gesto, che ha già visto come ...

Repubblica TV

e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa, si tagliano una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle proteste attuate dalle donne ...Che Tempo Che Fa si affaccia alla ventesima edizione. Il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio registra l'ennesimo record. Una cifra per cui il conduttore non può che dirsi soddisfatto. 'Non mi ... Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano i capelli per Mahsa Amini e le donne iraniane Per unirsi simbolicamente alla protesta delle donne iraniane, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono tagliati una ciocca di capelli in diretta tv. Il taglio simbolico è andato in scena nel corso de ...(Adnkronos) - Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa, si tagliano una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle ...