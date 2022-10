LIVE Cobolli-Moutet 6-4 5-7 3-4 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il francese torna avanti di un break in questo terzo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Dritto lungolinea in avanzamento diche termina in corridoio. 15-0 Stecca la risposta Flavio, che sembra un po’ in difficoltà fisicamente. 3-4! Il nastro porta via in lunghezza la palla di, ilprova l’allungo. 30-40 PASSANTE INCREDIBILE DI MPUTET! PALLA! 30-30 CON IL DRITTO DI PREPOTENZA L’AZZURRO! Ilpiegato dalla fatica recupera tutto il recuperabile, alla fine non può nulla però sul dritto dell’italiano. 15-30PRENDE L’IMPOSSIBILE E ALLA FINESBAGLIA IL ROVESCIO! 15-15 Attacco in contro-tempo e chiusura a rete con la volée di dritto. 0-15 Non passa il lungolinea di rovescio ...