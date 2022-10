Le persone più vulnerabili | però | sono le più resistenti

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) C’è preoccupazione e nessuna superficialità. È questa la fotografia del Paese che emerge nel secondo rapporto Edison-Censis su “I nuovi consumi energetici degli italiani”. Un’immagine che evidenzia come i consumatori abbiano cambiato il proprio atteggiamento di fronte al tema energia, percependola ora come un bene e non più come qualcosa di illimitato. X Consumo energia: italiani modificano il loro approccio Ed è proprio per queste ragioni ...