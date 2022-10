La maglia rifiutata | non per vecchie ruggini ma un “meritiamo di più”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’incidente diplomatico è stato scampato. Quando ci sono di mezzo Pasquale Schiattarella, i tifosi del Benevento e una maglietta, la miscela diventa esplosiva e basta un nulla per farla esplodere. Quanto successo ieri a Bolzano, al termine di una sfida che ha visto i giallorossi impattare per uno a uno col Sudtirol, poteva apparire equivoco. Tutta la squadra, a fine partita, era andata sotto al settore riservato ai tifosi della Strega per salutarli e tributare un ringraziamento per gli oltre ottocento chilometri che si erano sobbarcati. Un modo per onorarli, arricchendo il tutto con una maglietta da riportare a casa per lenire la delusione di una vittoria sfumata nel finale. E’ quello che deve aver pensato il centrocampista di Mugnano che, sfilatosi la maglietta, l’aveva lanciata nel settore nonostante l’invito di ...