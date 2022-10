Iran | attacco hacker alla tv

Due giorni dopo, ha avuto uncardiaco e non è stato possibile risuscitarla. Il nome della ... sono scoppiate le proteste che si sono diffuse a partire dalle zone curde dell'in tutto il ...Con gli interessi che l'Europa aveva, e ha, di pace e prosperità, lui non temeva nessun... Ma allora perché si ribellano le donne inIl potere impone . E non conviene reagire, per non ...La rivendicazione è stata del gruppo Edalat-e-Ali, che è riuscito a violare la tv di stato Pochi secondi. Ben scelti, ben mirati. Sulla televisione di stato iraniana stava andando in onda il discorso ...In Iran è stata hackerata la TV di Stato da un gruppo che sostiene e proteste per la morte della giovane donna Mahsa Amini.