Iliad fa un super regalo ai suoi clienti | promozioni da sballo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In queste oreha deciso di lanciare una promozione che in realtà è un vero e proprioper i: tutti i dettagli. Non si arrestano ledadi. L’operatore telefonico francese ha infatti deciso di lanciare un vero e proprioper tutti i. Scopriamo tutti L'articolo proviene da Inews24.it.

TecnoAndroid.it

L'attivazione potrà essere richiesta dai clienti di, Fastweb, ed altri operatori virtuali. In caso di possibili variazioni, suggeriamo di tenere costantemente sott'occhio il sito ufficiale e di ..."Per offrire una qualità delle rete migliore", "per nuovi investimenti" E allora perchénon ... Le offerte che subiranno l'aumento sono: Autoricarica Chiama, C'all 25, One Nation 10, VF ... Iliad regala un servizio gratis super e torna l’offerta da 150GB In queste ore Iliad ha deciso di lanciare una promozione che in realtà è un vero e proprio regalo per i suoi clienti: tutti i dettagli.L’accordo consentirà a Iliad di consolidare la propria presenza nel mercato della connettività in fibra in Italia, ampliando significativamente il proprio footprint grazie alla copertura FTTH di Fastw ...