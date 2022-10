Il Sannio Quotidiano

... ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell'deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid'. E da Valeria, ...... ha chiarito la presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari, Valeria. Persino ... In Puglia la catena Caroli Hotels, travolta da un conto di mezzo milione di euro per l', più ... **Energia: Ghezzi (Anef), ‘impianti sciistici non devono chiudere, governo non ci dimentichi’** Principalmente, sottolinea Ghezzi, ma non solo: "In occasione della nostra assemblea, a metà settembre, avevamo presentato un manifesto per la montagna indirizzato a tutte le forze politiche; in ...Sette giorni sulla neve costeranno tra i 1.400 e i 1.600 euro, trasporti esclusi: una crescita stimata tra il +15% e il +18% sulla stagione invernale 2021/2022 ...