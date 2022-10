Da Barbara D' Urso a Elisabetta Gregoraci passando per Ida Platano | ecco come realizzare il dolce preferito dalle star

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un solo piatto sembra mettere d'accordo un numero molto generoso diche mostrano sui social il loro peccato di goladi cosa si tratta erealizzarlo. Essere un personaggio famoso permette al giorno d'oggi di poter accedere ad una serie di 'privilegi' e comodità che chi porta a casa un comunque decoroso ma umile stipendio, non può fare. Mangiare fuori a pranzo o a cena è un lusso che in pochi possono compiere e se capita, è nel corso del weekend oppure in un'occasione speciale. Molti volti famosi del mondo dello spettacolo e della musica, spesso mangiano in settimana in ristoranti molto rinomati. Condividono infatti con i propri follower tutte le pietanze consumate focalizzandosi ovviamente su quelle più particolari ed inusuali. Durante la scorsa settimana, più di una celebrità ha degustato un ...