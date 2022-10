Bari e Reggina a tutta forza!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La squadra di Pippo Inzaghi riprende la sua corsa, dopo lo sgambetto di sabato scorso a Modena (1-0). E ildi Mignani centra la quarta vittoria consecutiva a Venezia (1-2), dopo i successi riportati con il Brescia, il Cagliari e il Cosenza.approfittano del pareggio interno del Brescia con il Cittadella, staccando così di due punti in classifica le Rondinelle. Prima vittoria in campionato per il Como di Longo, che lascia l’ultimo posto al Perugia, unica squadra a non essere riuscita ancora a vincere una partita in questa stagione 2022/23.forza: alla sesta vittoria nel torneo Ancora nessun pareggio per il duo di testa,. Sei vittorie e due pareggi per entrambe. Le squadre di Mignani e ...

14:00 Ascoli - Modena 1 - 2 14:00 Brescia - Cittadella 1 - 1 14:00 Pisa - Parma 0 - 0 14:00 Ternana - Palermo 3 - 0 14:00 Venezia - 1 - 2 16:15 Frosinone - SPAL 2 - 0 16:15 - Cosenza 3 - 0

"L'equilibrio regna sovrano in questo inizio di stagione in Serie B. Sei squadre sono racchiuse nel giro ...In tesa a tutti però, a pari merito col Bari, c'è la Reggina di Filippo Inzaghi che continua a volare e sogna la promozione diretta in Serie A. Si muovono le prime panchine in Serie A ma anche la ...