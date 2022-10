“Un privilegio” | Fabio Fazio incanta il web con le sue dichiarazioni – FOTO

Fanpage.it

Con questo fanno 20 anni eFazio torna in onda da domenica su Rai3. Tra gli ospiti: Enrico ... Le amarezze per mia fortuna le dimentico, un altrodell'essere smemorati". Quindi non la ...RoccoMusolino - - > Le parole del deputato leghista hanno generato un botta e risposta con la ... cosa non più tollerabile alla luce del fatto che ila costoro glielo pagano gli ... Fabio Fazio festeggia 20 anni di CTCF: Tra tutte, l'intervista al Papa mi ha cambiato la vita Fabio Fazio torna domani, domenica 9 ottobre, con una nuova stagione di Che tempo che fa e festeggia 20 anni di show: “Una grande avventura, ...Da domenica il conduttore torna in onda con Che tempo che fa»: «Gli attacchi della politica non fanno mai piacere soprattutto perché ci si ritrova soli» ...