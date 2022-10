Spuntano 20 miliardi per l' emergenza bollette Ma serve il via libera dell' Ue

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Giorgia Meloni potrebbe trovarsi tra le mani un tesoretto da poter investire per contrastare l'aumentoenergetiche. Una somma che si aggira, da sola, attorno ai 20. Si tratta dei fondi strutturali europei degli anni dal 2014 al 2020 che l'Italia - come purtroppo accade da decenni non ha speso e che ora invece potrebbe chiedere di poter utilizzare proprio per questa situazione di. Il «patrimonio» consiste nei 14di risorse che riguardano le Regioni e altri 6 che invece sono nella disponibilità dei vari ministeri. Soldi che l'Europa ha stanziato per l'Italia e che sono destinati soprattutto a progetti per l'ambiente ma che i vari governi non hanno utilizzato e sono stati lasciati nel cassetto. E che ora il nuovo esecutivo di centrodestra che si insedierà nelle ...