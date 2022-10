Serie A | Roma - Lecce 2 - 1

- Chiamatelo il Mourinho furioso. Il tecnico nei minuti finali della partita si è scatenato a bordocampo contro i suoi attaccanti. A un minuto dalla fine della partita lo Special One si è ...22.45 PosticipoA,- Lecce 2 - 1 Lasupera il Lecce nel posticipo. Avvio arrembante dei giallorossi, che sbloccano al 6'con l'incornata di Smalling. Al 22' rosso a Hjulmand (col Var) per un fallo su ...Il posticipo della domenica di Serie A va alla Roma che batte il Lecce con il risultato di 2-1. Non mancano però le polemiche all'Olimpico. La gara, infatti, è stata condizionata da un episodio più ...La Roma batte 2-1 il Lecce all’Olimpico nel posticipo della nona giornata di Serie A e sale momentaneamente al quinto posto in classifica I giallorossi la sbloccano dopo 6' con una zuccata del solito ...