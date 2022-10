Psycho | il capolavoro di Hitchcock torna in sala in 4k e con 13 secondi di tagli rimontati come nella versione originale

(Di domenica 9 ottobre 2022)fa sempre molta paura. E non è una questione di purismo da retroguardia. Basta andare a recuperare il film di Alfredinrestaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna, il 10, l’11 e il 12 ottobre in. Al di là di tre, quattro jump scares che, arrivando per primi rispetto a quello che offriranno horror e thriller nei decenni a venire, fanno letteralmente scuola,rimane l’inatteso e l’audace – esce nel 1960 – tra pure formalità e inesausti classicismi di ieri (di oggi) anche solo per le stilettate degli archi di Bernard Herrmann nel soundtrack. Spiegòa Truffaut nel celebre libro intervista Il cinema secondo: “Penso che la sola cosa che mi sia piaciuta, che poi mi ha convinto a fare il film, sia ...

